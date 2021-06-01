台積電慈善基金會注重科學教育發展，致力提供更完善的學習資源。因應教育部108課綱強調程式教育的重要性，台積電慈善基金會以小學四至六年級學生為對象，攜手國立陽明交通大學推動「新竹市程式教育增能計畫」，透過教師研發的創新教案，將資訊設計融入數學、歷史、體育等不同領域課程，鼓勵學生運用Rabboni與程式語言軟體Scratch開發創意遊戲，提升多元的數位工具應用能力。

去年已完成新竹市31所小學、84位資訊教師培訓，受益學生達18,000人，今年將持續推展至新竹縣小學。

台積電慈善基金會以「培力」、「共好」二階段完成程式教育訓練課程。在培力方面，台積電慈善基金會提供獎學金讓國立陽明交通大學學生擔任講師，以台積電生產的晶片製成的物聯網感測器Rabboni為載具，培訓由新竹市政府教育處推薦的5所種子學校、22位教師，使其學習並理解程式語言的課程內容後，再由種子學校各自分別安排5場次的訓練課程，進一步教授其他26所學校、62位教師，擴大培訓範圍並累積師資團隊的資訊教學能量。

「新竹市程式教育增能計畫」經由二階段培訓，促動小學教師開發創新教案，培養學生程式設計與AIoT的應用能力，透過舉行成果發表會，從31所學校的作品中評選出8組優秀作品，每組團隊獲得新台幣5,000元獎勵，並邀請學生上台分享實作心得，更強化學習效果。

新竹市政府教育處督學林美英表示，孩子們的表現讓我太驚訝了！只要找到對的方式推動科技教育，我們可以從小學開始扎根，培育更多資訊科技人才，創造新竹市程式教育的正向循環。

國立陽明交通大學副校長陳俊勳表示，Rabboni在希伯來文是「老師、大師」的意思，讓AI和程式知能成為新世代孩子的基本能力，未來能於各領域善用科技素養。

台積電慈善基金會持續推動程式教育增能計畫，擬定針對新竹縣小學，以13個鄉鎮為起點，透過1個鄉鎮至少培育1所種子學校的形式，進行「培力」、「共好」二階段培訓課程，向下扎根資訊教育，培養多元素養人才。

(工商 )