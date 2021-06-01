因應全球半導體需求持續提升，維持物料穩定供應至為重要，為降低火災發生導致物料供應中斷風險，台積電領先國內打造「供應商消防永續管理機制」，透過建立標準、深度查核、實作訓練、資源分享四大主軸，以優於法規的標準針對供應鏈消防系統進行獨立稽核與輔導，全方位強化其防火管理能力，減少營運衝擊。截至今年5月，已完成48家關鍵供應商消防查核。

半導體供應商製造的氣體與化學品多具易燃、腐蝕、氧化等特性，一旦發生火災將導致嚴重危害，為使供應商遵循台積電的消防管理制度，去年7月，台積電建立優於法規的「供應商消防查核標準」，分為文件管理、營運中斷風險、消防系統查驗、安全設計四大面向，且由內部專家團隊至供應商生產線進行現場實測、邀請供應商管理階層參與改善討論會議並追蹤進度，透過具體行動提升供應商對消防管理的重視，降低火災風險。

去年，台積電首次舉行「供應鏈消防設備介紹與操作課程」，邀請89家關鍵供應商消防相關人員至台積公司的環境安全衛生中心，由內部專家實地解說各類消防設備的運作方式與保養程序，並開放實體操作練習，提升訓練成效。

今年，台積電啟動「供應商消防專責人員訓練計畫」，進一步要求關鍵供應商設置專責窗口，依其消防專業程度進行分級，未達級別3（熟悉）者，台積電依產業類型規畫不同訓練課程，並要求專責人員須取得防火管理人證照，精進消防專業能力。

此外，繼去年「永續供應鏈經驗分享會」中說明消防深度查核常見缺失，今年起，台積電進一步透過Supply Online 360「台積電供應商永續學院」平台，將防災管理表單與消防設計資料提供所有供應商下載使用，提升其消防自主管理能力。

台灣紙業股份有限公司新營廠協理馮志宏表示，感謝台積電專家團隊的稽核與輔導，將防災理念延伸至風險管控、系統維護保養及損防設計，讓我們的防災標準短時間內躍升為國際級半導體廠規格，強化公司整體災損防護能力，同時提升員工安全認知。

提升供應商永續力是台積電供應鏈管理的重要目標之一。為營造更安全的生產環境，台積電於今年起參與關鍵供應商新建廠損防安全設計，確認其消防系統性能符合法規與台積電要求，免去後續修正改善所耗費的成本，並於新廠開始運轉後定期查驗消防設備維護管理情形，降低供應鏈營運風險，實踐共好更好的永續目標。

(工商 )