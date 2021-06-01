本土疫情看不到盡頭，民間自購進口疫苗聲浪愈來愈大，卻屢遭中央冷回，政府甚至已向國內高端、聯亞兩家疫苗廠下單共1000萬劑，引發外界強烈質疑。高端疫苗總主持人、台大醫院感染科醫師謝思民在臉書PO文，不解「為什麼二期還沒解盲成功，政府就買了500萬劑」，此文引起網友廣大迴響；臉書後來已關閉。

謝思民在臉書粉專「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」發文指出，莫德納、輝瑞及AZ疫苗去年8月起陸續進行第3期人體試驗，先前上市是因應疫情急迫性，所以才叫「緊急授權（EUA）」。

他認為，現在有些人的發言看似支持國產疫苗，但若引用錯誤資訊，只會幫倒忙，「感覺像外行人硬護航，加深了民眾對國產疫苗的陰謀論。」

謝思民強調，11位醫學中心的國產疫苗臨床試驗主持人，對國產疫苗根本沒有所謂的「有沒有信心」，而是一切「讓科學數據說話」。但他也無法理解，怎麼會在11位臨床試驗主持人都還不知道解盲是否成功的情況下，政府就簽約採購500萬劑（聯亞同樣採購500萬劑）。

謝思民說：「如果解盲出來，疫苗是失敗的，這合約該怎麼辦（還是合約中有附但書，若審查沒通過，合約自動失效）。」

謝思民並表示，就算兩家國產疫苗將來都通過緊急授權上市，產量在今年仍不夠供應台灣民眾需求，他建議若想在今年達成群體免疫，還是要多多進口歐美疫苗。

(中時新聞網)