台灣新冠肺炎確診及死亡人數仍不斷上升，國民黨前立委孫大千今（1）日再點名「滅台三人組」，真的是一痞天下無難事，靠著說謊耍無賴，就想要規避政治責任，真的以為台灣人民這麼好欺負嗎？

民進黨立委范雲4月1日曾召開協調會，討論機組人員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」，被認為是此次防疫破口的元兇。她昨日受訪時被問到此事，表示一切尊重指揮中心，防疫優先，「我想這段時間壓力很大的人很多，那我的部分並不重要」。

孫大千今在臉書指出，衛福部長陳時中已公開證實，當時是由衛福部次長薛瑞元，帶著民進黨立委范雲協調會的資料回來，所以才召開決策會議討論長程航班機組員的隔離政策是否要放寬，但范雲竟還可以大打太極拳，顧左右而言他，鬼扯什麼「防疫壓力大的人很多，我的部分不重要」。孫大千批評，害得台灣人民防疫壓力這麼大的人，不就是范雲嗎？范雲的部分怎麼會不重要呢？

孫大千今再點名「滅台三人組」。（圖／摘自孫大千臉書）

接著孫大千提到，今年3月31日，機師工會曾經到桃園市政府拜訪市長鄭文燦，鄭文燦也明確承諾，會「向中央爭取調整管制方案」，現在事情鬧大了，不敢面對究責，鄭文燦竟也可以唬爛說「勞動局沒有發函給中央」，所以在拜會中鄭文燦對機師工會所做出的承諾，都是漂亮的客套話嗎？會談後桃園市政府所發出的新聞稿，也全部都是虛晃一招的謊言嗎？

至於陳時中，孫大千說，他明明就親自主持4月13日晚間，由疾管署召開的機師檢疫管制時間調整會議，這麼重要的一個政策調整，陳時中怎麼會忘記自己有沒有參加呢？為什麼在第一時間要甩鍋給副指揮官陳宗彥？如果不是因為媒體踢爆，陳時中會承認自己記錯了嗎？更扯的是，如此重要的決策會議，居然可以糊弄台灣人民說「未做成會議記錄」，這究竟是為了保護誰呢？

孫大千表示，范雲明明是「強烈建議」，最後卻要裝成是無辜路人甲；鄭文燦明明就有承諾爭取調整，最後可以說成那場會面只不過是敷衍應付，虛應故事；陳時中明明主持了決策會議，最後乾脆硬拗沒有會議記錄。這不是見鬼了嗎？范雲、鄭文燦、和陳時中真的以為台灣人民這麼好欺負嗎？

(中時新聞網)