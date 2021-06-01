台灣本土疫情爆發，全國三級警戒持續，疫苗被認為是重要解方，財訊傳媒董事長謝金河在個人臉書表示，自己對高端的國產疫苗充滿期待，這是台灣生技產業十幾年磨一劍的重要代表作，並認為此時不能因為政治目的，完全污名化高端疫苗，國產疫苗能站起來，台灣的生技產業才有立足之地，此外，謝金河也對文章被斷章取義進行澄清，並痛批疫苗大戰背後都是政治。

由於國產疫苗尚未完成二期試驗，政府就決定向高端及聯亞兩家疫苗廠各下單500萬劑預購合約及上限500萬劑的開口合約，即最多可向各廠購買1000萬劑的疫苗，引發巨大爭議。

謝金河在臉書上表示，自己先前的「口罩國家隊到疫苗國家隊」文章被斷章取義，並進行澄清，「過去十年來，我對生技股資訊不對稱的胡亂炒作，一直都深痛惡絕，從基亞到浩鼎，到去年的天國一輝，我都很不以為然。這次高端在國產疫苗底定之前，股價急遽炒高，我覺得十分不妥，恐怕會有政治後座力。」

謝金河補充說道，「我當然知道Moderna及Biontech股價大漲，為什麼只拿輝瑞來說，只是要說明生產幾億劑疫苗的輝瑞股價聞風不動，但高端疫苗在尚未明朗的狀況下，股價炒太高，恐怕會引發政治後座力。這個提醒是用心良苦，沒想到卻成為不同政黨，政治勢力拿來攻擊政府的工具，這個我不得不說明清楚。」

此外，謝金河表示自己對國產疫苗充滿期待，是台灣生技10年磨一件的重要代表作，並透露有很長一段時間，因基亞連19天跌停、被基亞董事長張世忠告上法庭等事件對高端印象很不好，到去年參訪高端的工廠，跟陳博士深入交流，印象才改變，「我曾努力詢問過陳燦堅博士，他說高端與Moderna系出同門，他說高端的疫苗不會漏氣。」

謝金河呼籲重要的關鍵時刻，不應該為了政治汙名化高端，「這個時候，不要因為政治的目的，完全污名化高端疫苗，台灣的國產疫苗如果能站起來，台灣的生技產業才有立足之地。這兩天，我看國台辦數度召開記者會，要求綠營放棄政治成見，施打中國疫苗，很多人見縫插針，四處起舞，其實背後都是政治。」

(中時新聞網)