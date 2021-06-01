國內疫情日益升溫，但色情業者仍四處流竄接客，彰化縣員林分局員警日前在一棟出租套房，發現一名41歲詹姓女子，準備跟男客進行「人與人的連結」，破獲時驚呼：「怎麼又是妳！」，原來詹女3天內被抓到2次。詹女被捕時落淚哭訴：「我有2個小孩要養」，才會冒著染疫風險繼續接客。由於詹女與尋芳客沒發燒確診症狀，也未5人以上群聚，最終被依違反社會秩序維護法函送。

詹女在網路聊天室打出「2300全套、40分鐘」廣告攬客，員林分局莒光派出所員警網路巡邏發現

後，5月30日赴員林某出租公寓攔查，發現詹女正在從事性交易，另在床頭櫃查獲9個保險套、1瓶潤滑液，將她帶回偵訊意外發現，她5月28日曾因性交易被捕，沒想到2天後又被抓到接客。

對於為何3天內被逮到2次？詹女哭著表示，原本在按摩院上班，因為疫情歇業沒收入，可是還有2個小孩要養，雖然很怕染疫，但為了生活，逼不得才冒險繼續接客。

莒光所員警昨也在莒光路上查獲一名63歲女子，涉嫌在出租公寓從事性交易，當場查扣保險套20個、潤滑液1瓶等。該女向警方供稱，因車禍需理賠，才以通訊軟體招攬生意，全套50分鐘2千元。

(中時新聞網)