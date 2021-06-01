國民黨立委許淑華。（圖／取自許淑華臉書）

昨日（5月31日）立法院三讀通過，許淑華今早表示，這項條例賦予中央彈性運用新增的4200億元額度及編列預算的法源；既然朝野合作讓中央得以「要錢給錢，要條例給條例」，那政府就應「本於人命為重的良知」，積極推動無意識形態的防疫、紓困及振興7大有效措施，包括：在6月底前提供國際認證疫苗供全民免費施打、提供第一線醫護警消等人員特別津貼、提供勞工工作津貼、補助全民防疫照顧津貼、每縣市設置快篩站供人民免費檢驗、以簡便作業提供各行業紓困、無息貸款方案以及賦稅減免。

許淑華今早7時許在臉書發文表示，昨日立法三讀通過「紓困條例」，讓中央能夠彈性運用4200億元額度內的紓困經費，賦予中央可以編列紓困預算的法源，淑華呼籲執政黨，要錢給錢，要條例給條例，但應本於人命為重的良知，中央應該積極推動無意識形態的防疫、紓困及振興各項有效措施。

許淑華指出，在行政院即將提出4200億追加特別預算案之前，她要求必須在預算案編列並落實以下防疫紓困措施：1、在六月底之前提供有效且通過國際COVAX認證的疫苗，供全國民眾免費施打；2、提供第一線的醫護警消等人員的特別津貼；3、每個縣市設置相當的快篩站，讓人民免費檢驗；4、給與勞工朋友工作津貼；5、補助全民防疫照顧津貼；6、給與全國人民（排富）生活紓困津貼；7、提供各行業紓困、無息貸款方案以及賦稅減免等，以及簡便的行政作業。

此文一出，短短不到1小時即獲得超過4000個讚、超過130則留言，網路反應熱烈。網友紛紛回應：「買疫苗應該擺第一，命沒了也不用紓困了」、「這些紓困方案，沒有一樣可以申請，只有貸款，要這樣子紓困，不如把錢拿去買疫苗」、「感覺這個政府越來越不顧民意，偏離正常軌道」、「幾千億幾千億的花，人民卻沒有疫苗可打，這是個什麼樣的國家？喔！不！他是台灣」、「科學就是科學，疫苗就是疫苗。坦率的說，在疫苗問題上的攻擊抹黑，更多是意識形態作祟」。

(中時新聞網)