台灣面臨新冠疫情爆發，死亡人數衝破百人，民間、地方政府疾呼需要疫苗，不過，宅神朱學恒日前發現，民進黨網路社群中心主任范綱皓和綠營網軍竟在網路上傳播有利國產疫苗的假消息，忍不住痛批這些側翼很邪惡，對此，政論節目主持人劉寶傑也痛批，綠營居然透過沒有任何醫學背景，甚至連大學都沒畢業的側翼來帶風向，民進黨怎麼敢這樣，劉寶傑這番爆氣的言論，網友讚爆。

劉寶傑昨（5月31日）在政論節目「關鍵時刻」上表示，民進黨怎麼敢這樣，而且他覺得誇張的是，居然透過沒有任何醫學背景的側翼、甚至連大學都沒有畢業的人來告訴大家說，疫苗到底是怎麼回事、民進黨怎麼敢做這種事？但劉寶傑在節目中並沒有點出，這位大學沒畢業的人是誰。而同台的《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，這就是因為利益之所趨，他們這些人已經瘋狂了。

對於劉寶傑的批評，批踢踢網友大喊，「一堆連醫科都不是的網軍去嗆醫生沒看書，笑死」、「側翼就是只在乎有沒有把人抹黑到死、捍衛黨，殺人都不怕」、「都有人挺謀財害命的政府了，蠢是害自己，壞是害別人」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

至於先前范綱皓在其臉書散布，輝瑞BNT、莫德納、AZ疫苗都是完成二期試驗，就緊急授權使用的訊息，朱學恒PO文直指，他將向台北地檢署告發。不過，調查局昨證實，上周已有10名網友檢舉范綱皓，調查局已經受理，會依法偵處。

(中時新聞網)