疫情嚴峻，不少企業、宗教團體都表態願捐國外採購的疫苗給政府，迄今仍未表態的慈濟基金會昨(31)日也表示，目前正努力接觸多種管道，希望協尋購買WHO認證的疫苗進行捐贈，同時也會符合中央政府規定和作業流程，不過礙於多種不確定的因素，尚不先和大眾多加說明；對此，台北市議員羅智強在臉書發文表示感謝。

近日佛光山等民間團體紛紛表態要從國外採購的疫苗並捐贈給政府，各縣市政府及民間組織也紛紛尋求疫苗供應來源，由於慈濟基金會長期投入救難救助，這次卻尚未在第一時間跳出來說明是否會採購疫苗捐給政府，引起不少民眾熱議。

對此，慈濟基金會執行長顏博文表示，慈濟基金會美國總會和聯合國14個次級組織團隊長久以來皆保持良好互動，陸續透過管道詢問WHO是否能協調，同時也透過總會函信至美國白宮，不過目前尚未有具體的結果，所以疫苗採購的部分才沒有對外公開說明。「目前仍然還在努力中」，顏強調，疫苗和時間賽跑越快越好，假設基金會無法快速取得疫苗，目前研擬出一些捐贈備案，若有任何單位能快速取得合法原廠高品質的疫苗，慈濟願意加碼認購並捐給台灣民眾使用，「幫助人的理念沒有時間性也沒有金額上限」。

對於慈濟助人為懷的心，羅智強深表感謝，表示慈濟在九二一大地震、SARS疫情、八八風災、八仙塵爆、太魯閣號事故等事件中，只要台灣有難，就有慈濟的大愛，「如同馬英九所說，我們已經很難想像台灣沒有慈濟會是什麼樣子」；話鋒一轉，羅智強提到總統蔡英文曾說，會積極協助民間爭取疫苗，羅智強呼籲政府加速審核作業，讓各方捐贈的救命疫苗盡早到位，救民於水火，解民於倒懸！

(中時新聞網)