【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】新冠肺炎疫情延燒，重挫旅宿業，迫使飯店經營走向轉型之路。日本飯店集團SQUEEZE 今年4月在大阪通天閣旁改裝新開幕的「Theatel大阪惠美須」就顛覆了傳統飯店的型態，打出以「沒有床的飯店」提供旅客全新體驗的宣傳標語。

SQUEEZE考量到防疫新生活時代，民眾在家無法享受舒適的電影院氛圍，於是推出新品牌「Theatel」，顧名思義即是由Theater（電影院）× Hotel（飯店）結合而來。房間內捨棄傳統飯店的要角--床鋪，取而代之的是以全套觀影設施打造的私人影院空間。

▲Theatel的私人影院房間。 圖：株式会社SQUEEZE／來源

Theatel的私人影院房間內有投影機、超大屏幕、高音質音響，入住後即能在時間內享受500部以上影片看到飽，提供給在居家防疫中感到疲憊的人們一個短暫逃離現實的去處。房間以計時方式收費，最多可供2人入住（2張椅），符合時下室內不多人群聚的概念。適合商務人士使用的單人房更另外設有辦公桌，和式榻榻米房附有被褥，讓住客懶洋洋地享受觀影時光。除了沒有床，房間內衛浴則保留傳統飯店規模，廁所之外浴缸、淋浴設備、沐浴乳、毛巾、牙刷等客房備品一應俱全。也可向櫃檯租用電棒捲、加濕器等工具。

▲Theatel私人影院房間最多供2人入住，符合室內不多人群聚的概念。 圖：株式会社SQUEEZE／來源

Theatel在推出嶄新私人影院體驗的同時也維持入住飯店的舒適度與服務品質。SQUEEZE這次直接捨棄床鋪的作法是飯店轉型發展的途徑之一，在後疫情時代，未來飯店空間的用途也將重新被定義。

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(中時新聞網)