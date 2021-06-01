大坂直美1日宣布退出法網，同時自曝有憂鬱、焦慮等心理問題，法網官方壓著她打的局勢很快出現變化，多位選手聲援大坂直美。女網天后小威廉絲(Serena Williams)在法網記者會說：「我希望現在能給她個擁抱，因為我明白這種感覺，我曾經處在她那種位置。每個人的性格不同。你們最好讓她採用自己的方式去處理。」

其實小威算是謙虛了，她多年來經歷的狗屁事遠超過大坂直美，她長期受到暗藏的種族歧視、身材歧視、性別歧視，然而小威強調每個人的承受度本來就不同。當法網處罰大坂直美的時候，聲援她的球迷就批評法網的冷血：「這顯然是直美發出的求助信號，法網居然只以罰款禁賽來回應。」

美媒《雅虎體育》評論，大坂直美退賽，這件事沒有人是贏家，其實所有人都是輸家。4大滿貫賽官方必須調整經營態度，並修補與選手的關係。

大坂直美指明是2018年美網奪冠之後就開始對抗憂鬱，小威廉絲當時大鬧一場搞得烏煙瘴氣，但問題不是在小威而是媒體。在小威長期統治女網之後，媒體對於大坂直美這顆新星充滿期待，鋪天蓋地的讚揚與寵愛，《時代雜誌》封面還以「球后繼承者」來宣傳大坂直美。

媒體或許沒有惡意，問題在於大坂直美很強但不是無敵鐵金剛，她也有弱點和情緒管理不好的問題，只因為她在美網、澳網摘冠，外界就期待她在4大滿貫賽都要有頂尖表現，導致每次她在法網、溫網失利就被質疑，這種質疑顯然是非常不公的。

法網和法國網協做為大型組織必須一視同仁，如果因為是明星就享有特權，以後那些規定有誰會遵守？這次大坂直美單方面抵制記者會又不回應官方的詢問，當然會惹毛他們，只是他們強橫霸道、張牙舞爪的嘴臉令外界觀感不佳。

老球后比莉珍金(Billie Jean King)推文：「大坂直美自曝憂鬱是非常勇敢的，現在最重要的是我們給予她迫切需要的個人空間。祝福她。」

NBA球星柯瑞(Steph Curry)也跨界出來聲援：「妳其實不需要被逼得這樣做的（抵制和退賽），但是妳很了不起喔，在那些本該保護妳的當權者未能盡職的時候，妳選擇高尚的處理方式，非常值得尊重。」

(中時新聞網)