國內最大基金交易平台基富通上的申購表現，今年以來隨著行情出現起伏，但唯有定期定額申購維持穩定攀高的態勢，平台定期定額扣款人數已出現連續14個月成長，今年前4月平均每月扣款金額更較去年全年平均大增近9成，凸顯不論在市場相對高點或震盪之際，定期定額已成為基金投資的主流方式!

基富通總經理黃致淵指出，基富通今年4月份定期定額扣款人數較去一年同期成長75%，扣款人數的已經是連續第14個月成長，預估5月份還會持續成長；在扣款金額方面，4月份單月定期定額扣款金額較去年大增150%(皆不包含好享退專案)。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，上周台股站回均線之上，顯示疫情利空鈍化，外資也由賣轉買，追蹤上周外資主要買進標的為半導體居多，近期由於Computex開展，加上蘋果開發者大會即將於6月8日舉行，通用汽車宣布復產，意味車用晶片短缺現象好轉，利多題材頻仍，有利半導體族群短線表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，經過前波的急跌之後，台股近兩周迅速展開彈升行情，上周疫情利空鈍化及美股走揚激勵之下，指數收復月線及季線之上，盤面上除傳產持續強勢外，電子股成交比重回也到四成左右，對指數帶來一定程度的拉抬效果，資金持續在不同類股中快速輪動、當沖比例仍偏高，可以預期未來台股波動加劇的趨勢不會改變，須待當沖比重降至三成左右的水準，配合科技股進入旺季接棒領漲，台股才真正重返由成長推升的漲升軌道。

(時報資訊)