敦泰(3545)4月單月稅後淨利達7.21億元，每股大賺3.34元，也就是說，光是單月獲利已經逼近第一季水準，隨著漲價效應，加上目前IDC缺口仍大，敦泰第二季營運可望挑戰歷史新高。

敦泰4月單月合併營收為19.09億元、年成長102%，稅前淨利為8.11億元，稅後淨利達7.21億元、年增幅高達2937%，單月每股淨利3.34元。

敦泰第二季受益於產業需求加溫，各產品線出貨都將維持高檔，特別是OLED Touch，未來幾季都會成長，預計自二季毛利率將維持第一季高檔水準，不會低於第一季，目前敦泰看到整體IDC的供需缺口還是很大，且敦泰不認為自己的客戶有Overbooking(重複下單)現象，更下游的客戶在手機方面Overbooking的狀況也很少。

半導體晶圓產能緊張，導致生產成本上升，敦泰也會調漲產品售價，第一季、第二季都漲，預計可以完全轉嫁給客戶，下半年的產能已談定80%，會持續爭取更多產能，預計下半年產能還是高於上半年，至於明年的產能則還在洽談中，其中包括大陸的廠商。

除在手機市場持續成長外，敦泰在車用市場也陸續有進展，敦泰預期2021年至少有百萬台以上的車輛會採用敦泰的產品，敦泰是車用IDC是第一個進去的廠商，目前有好幾十種車款，其中包括歐系、美系、中系以及韓系，車用將會是敦泰長線營運一股重要的新動能，值得期待。

另外，敦泰日前也公告，砸下逾10億元，在新竹縣購買辦公大樓，建物為新竹縣竹北市環科一路21號及23號10~12樓及地下停車位153個，土地4714.63平方公尺(折合1426.17坪)，建物1萬9221.55平方公尺(折合5814.42坪)(內含153個坡道平面停車位)。

(時報資訊)