公路總局谷關工務段同仁昨日巡查道路期間，在台21線新社路段遭坍方落石擊中。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

公路總局谷關工務段同仁昨日巡查道路期間，在台21線新社路段遭坍方落石擊中。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

近期梅雨來襲，山區路況接二連三，公路總局谷關工務段同仁昨日巡查道路期間，在台21線新社路段遭坍方落石擊中，公務車當場橫跨路中並損壞，車上3名人員局部擦傷但仍處變不驚，趕緊聯繫相關單位處理，以免造成其他用路人憾事。

谷關工務段長呂正安指出，昨日下午4時許，谷關段同仁巡查道路期間，在台21線新社路段南向15.4k遭逢驟雨引發的坍方落石擊中，公務車當場損壞，所幸車上3名工務段人員無大礙。

遭擊中公務車右側明顯受重創而斜停駐道路中線，無法再駛，滿地落石堆，最大如車輪，鄭姓、應姓養護工程司及張姓司機處變不驚，立即將警示交通錐擺設在道路上，並聯繫警察及通報主管等。

呂正安指出，3名人員忙完之後才隱隱覺得身體有局部擦傷，回過神來仍盡力完成聯繫調渡機械來現場清除坍方，以求盡速排除路阻，敬業中透著公路人平素忠於職守而忘我的精神。

谷關段隨即應變運作，調渡接駁車輛，接駁同仁到場、警察製作筆錄、拖吊車到場、現場清坍完成，一一處理完成並回報。雖然前兩天週末梅雨強襲，谷關段工作人員從清晨處理中橫便道多點落石，到深夜還在處理梨山十幾處落石、倒樹等，疲憊不堪中，同仁仍熱心動員。

谷關段指出，汛期期間行駛山區公路，務必多加留意車前狀況並小心行駛。敬祝大家，行車平安，另疫情期間，務必共同遵守每一道防疫措施，共享美好的每一天。

(中時 )