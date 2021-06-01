縣府裁定重罰20萬元的裁決書之一。（縣府提供）

縣府裁定重罰20萬元的裁決書之二。（縣府提供）

金門警方日前會同縣衛生局在金湖鎮查獲1家休閒撞球館違規營業，男女群聚人數高達18人，縣府依據違反傳染病防治法規定，裁定重罰負責人新臺幣20萬元罰鍰。

縣府指出，衛生福利部公告嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)第3級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定，包括關閉休閒娛樂場所、觀展觀賽等場所，並停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會等禁制令。但仍有少數業者未能配合，日前警方會同縣衛生局在金湖鎮查獲一起休閒撞球館違規營業，聚集人數達18人案，經金湖分局移送金門縣政府裁罰，考量業者違法情節，從重處罰負責人新臺幣20萬元罰鍰。

縣府再次提醒，依據中央流行疫情指揮中心5月26日通報，因應本土疫情持續嚴峻，已宣布進一步強化COVID-19第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，民眾外出若未戴口罩，將不再勸導而直接開罰；應關閉的娛樂場所若違規營業，業者、店員、消費者，也將一律處罰，希望鄉親共體時艱，遵守政府各項防疫禁令，以降低增加感染風險，早日回復正常生活。

(中時 )