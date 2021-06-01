國內疫情延燒不斷，連帶讓疫苗議題備受關注。對此，有多年國際貿易經驗的自營商李宗穎，在網路提醒各界，國際商業談判有許多不為外人知的眉角，何況疫苗當前已經是戰略物資，所以別再濫發仇恨、唱衰的言論，這只會挑起台灣更多似是而非的網路謠言，加上李宗穎醫藥界有很多親友，因此他決定以淺顯易懂的「鮮奶說、老車論」公開闡述觀點，盼透過己身實務經驗，讓疫苗議題不再混亂。該文一出，隨即獲得網友大力讚聲，分享高達5800次以上，勝過各路政客名嘴。

文中李宗穎以大賣場鮮奶比喻疫苗「冷鏈」和「保存期限」的問題，指有人拿走一批牛奶繞了1圈，又放回貨架上，你偏偏拿到這一批，然後你繼續逛30分鐘，排隊結帳30分鐘，又花30分鐘開車回家，最後花15分鐘卸貨上樓，把鮮奶放入冰箱，這過程就像「冷鏈」遭破壞，一打開，牛奶酸了結塊到還好，至少看得到，但看不出來，又不小心喝了，肯定拉肚子拉個一兩天，所以冷鏈一旦被破壞，「保存期限」便立刻失去意義，因此李宗穎不禁提問「為何偏偏硬要進口打同一批疫苗？」暗指港澳使用的上海復星BNT「復必泰」疫苗。

各家疫苗大廠比較圖。（圖／疫情指揮中心資料）

接著李宗穎解釋，「人，進口台灣，叫簽證。貨，進口台灣，叫憑證。藥，進口台灣，叫藥證」，所以藥證是國與國之間必要的通行證，最近常出現的「EUA」緊急使用授權，即國家與疫苗廠針對緊急狀況，不得不核發的緊急藥證。

李宗穎以淺顯易懂的「鮮奶論」、「老車說」提出疫苗觀點，引發網友瘋轉。（圖／翻攝臉書）

李宗穎以淺顯易懂的「鮮奶論」、「老車說」提出疫苗觀點，引發網友瘋轉。（圖／翻攝臉書）

凡通過海關，國家就必須把關，既是緊急通行證，就得由國家掛保證，人命關天，更不能方便當隨便，私下偷偷換人、換料、換文件、換產地、換工廠、換製程或換配方，「因為，最後還是國家照顧你，扛起醫療責任，也就是納稅人共同負擔的健保」，這就是國家的責任，所以此時此刻一堆人喊進口卻從沒去申請，也不照EUA國家規範，就是造謠！

李宗穎以淺顯易懂的「鮮奶論」、「老車說」提出疫苗觀點，引發網友瘋轉。（圖／翻攝臉書）

再來李宗穎用老車說明「原廠證明」，稱老車要轉賣，即使引擎號碼、車身碼都是對的，但少了「原廠證明」那張紙，還是得直接扣5萬，遑論打到你身上的救命藥，那涉及一連串「生死責任鏈」。

又好比賓士原廠驗車，驗過才能進口台灣，「然後你跑去德國跟賓士原廠買了一台賓士車要進口，你就以為你可以不必重新申請不必重新驗車喔」，話鋒一轉，李宗穎開酸，表示現在好像很多人都變成疫苗專家，但對他而言，疫苗重大訊息，「我只相信指揮中心而且是，唯一標準。」

最後李宗穎提到，全球疫苗供需問題，就像「毫無煙硝的第3次世界大戰」，也宛如車用晶片，平常沒啥了不起，幾塊美金就買得到，但疫情延燒，卻成了兵家必爭的戰略物資，國際政治力頻頻介入、主導，檯面上，四面八方的政商勢力，大國角力，檯面下，暗潮洶湧，根本早已不是自由經濟市場。

而國產疫苗，就像台積電、本土農產，是台灣新的護國神山，股價外，更需要國人用新的國家戰略角度來看，所有戰略物資、糧食都自給自足，台灣才不會被敵國掐住脖子。

最後李宗穎信心呼籲，稱國際疫苗大廠目前只和各國中央政府簽約，未經CDC指揮中心認可，來路不明的疫苗千萬不可亂打，戴好口罩，勿群聚、勿摸眼鼻口，保持社交距離，最重要的，相信指揮中心，相信自己我們會撐過去的。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)