【愛傳媒黃文博專欄】不行跟代理商洽購疫苗，不能由地方政府決定自購疫苗的分配，不可以由捐贈疫苗的民間團體跟原廠簽約⋯⋯指揮的智慧好像只會幾個字彙：不行、不能、不可以。

對急如星火的救命疫苗，現在的應對措施荒謬透頂，民間頻頻出手解套，但政府一再設限卡關。人民要活命，但權力中心每天想出新招數卡死想救命的人。真的荒誕絕倫。

這正是管理學所謂的負向領導，中文翻譯不如英文原文destructive leadership傳神-破壞性的領導！換成白話，就是會壞事的意思。

每個人急盼苦等的疫苗，政府處理的態度，從之前大家以為的「疫苗進不來」，到現在大家懷疑的「疫苗別進來」。

一個搞不好會亡國滅種的超級危機，操作到如此匪夷所思，如此剛愎頑固，如此陰險權謀，如此冷血無情。集體焦慮的恐懼竟難以撼動決策層的執意，喪失生命的哀戚竟遠遠不及當權者的算計，民主選舉的果實竟發臭爛成奪命的苦果。

權力中心葫蘆裡賣的什麼藥？除了決策核心，誰知道？這樣假設吧：就算8月國產疫苗面市，就算獲得美國認證，就算全民沒有選擇地挽起袖子接受施打，就算最後證明效果超群，就算舉世報導台灣繼歐美中俄後成功研製疫苗，就算因此而公投不過、而民意擁戴、而打臉在野、而永久執政。

這些不久未來可能發生的美景，跟目前上映中的恐怖情節相比，跟困在惶恐裡的民心相比，難道不值得執政者發一念之仁，放下既定盤算，優先救民，暫停圓夢嗎？

負向領導在政治上是自毀式的愚蠢選擇，我認為權力中心雖然智慧不足，但還不至於愚蠢到只會「不能、不行、不可以」。

其中必有緣故，必有一般老百姓無能揣測的上意。上意為重，民為輕，效忠上意，其餘免談，即使被外界評為負向領導也在所不惜。

平時翹著腳、愜意望著平靜海面的船長，到底是見過世面？還是靠吹噓和運氣過活？巨浪來襲，一翻兩瞪眼。

船長自己沒能力指揮若定，還要嫌棄跳出來擦屁股的老水手，厲聲喝道：「不行、不能、不可以！」，這就是會壞事的負向領導。

如果這樣也不行，那樣也不要的船長，心中早有藍圖，袖裡藏著乾坤，直說嘛，直接說出心裡話啊，何必雲山霧罩？何必忸怩作態？何必「夭鬼假細粒」？

讓這麼多憂國憂民跳出來想幫忙解套的人，明明一片熱心，卻被「不行、不能、不可以」兜頭一盆冷水。

整個權力中心之所以選擇負向領導，之所以對輿論疾呼充耳不聞，之所以對疫苗進口步步緊箍、重重設限，其中必有原因，而且不是因為很笨，而是因為太過聰明。

能夠朝「太過聰明」這個方向思考，才會懂。紅樓夢作者曹雪芹給王熙鳳的性格評語：「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，絕妙，把卿卿換成人民，就懂了。

此刻，邊寫邊聆聽CD，阿妹唱得好：「原來你什麼都不想要」。

原來如此，難怪妳什麼都不想要。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者臉書截圖。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)