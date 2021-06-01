【愛傳媒葉元之專欄】為了轉移自己防疫不力的責任，民進黨中央現在成了造謠中心。

民進黨青年部主任蔡沐霖在臉書公然造謠，新北市5/30疫苗接種人數是0，暗批新北不認真打疫苗。但實際上，新北昨天共有 2000多位醫護人員接種疫苗，所以麻煩衛福部立刻查辦這位民進黨黨工，重罰300萬！

民進黨老是喜歡拿高雄市施打速度來跟新北比，這叫做站著講話不腰疼，毫無同理心，相當冷血。新北市確診者多，醫護人員都在戰場上，人力相當吃緊，連吃飯都不見得有時間，打疫苗必須有妥善的人力調度，同時，也要考慮施打疫苗可能帶來的副作用。

因此新北各專責醫院拿到疫苗後，會根據自身的狀況，安排醫院內施打及接種人員，妥善調度打疫苗的時間，民進黨一直攻擊這些醫護人員打疫苗太慢，還有人性嗎？

更何況，新北各醫療院所也很認真的打疫苗，預計今天就可將分配到的劑量打完。這位造謠的民進黨青年部蔡主任，先前還在新北市選過民代，居然狠心這樣攻擊新北市醫護人員，簡直可惡至極！

此外，前幾天民進黨網路社群中心主任范綱皓，也造謠說，全世界疫苗都是只做二期實驗就緊急授權上市，被宅神朱學恒引述資料打臉，在網路上引起轟動。

還有一些民進黨年輕民代，造謠國民黨地方首長要進的輝瑞疫苗，是大陸製造，這也讓許多專業人士看不下去，紛紛在網路上砲轟他們。

不會執政，只會造謠，可悲！

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：民進黨官網截圖。

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(中時新聞網)