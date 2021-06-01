【愛傳媒葉毓蘭專欄】去年5月29日司法院大法官公布釋字第791號解釋，宣告刑法第239條通姦罪違憲。5月31日院會三讀通過刪除刑法第239條通姦罪，這也意味著通姦罪在我國將永遠走入歷史，通姦行為，都將不再有刑事責任。

婚姻的「忠實義務」仍是婚姻制度存續的重要價值，通姦除罪化，只是刑法規範上的價值選擇，並非代表國家的婚姻制度已經崩壞，亦非通姦行為不再有法律責任。

然而人民要遵守的法律，並不是只有刑法，民法並沒有規定通姦者，可以不用承擔任何的民事賠償責任，所以「通姦者仍要對這個不忠行為付出代價」。

法律的存在，就是為了保障受害者與弱勢，因應本案的通過，本席要求司法院應該加強司法人員的性平教育，在審判實務上落實性別平權，維護配偶權被侵犯之一方應有的權利，縱使無法追訴通姦者的刑責時，也要能在民事或家事案件上，確實保障無過失的配偶，於委員會審議時，法務部亦答覆將研議加強民事責任的部分，提供更周延的配套，才能彰顯公平正義。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)