【愛傳媒黃珊珊專欄】很多人都會留言問我，為什麼有些人已經確診，卻依然待在家裡？

我必須解釋，很多確診者待在家的原因，可能是因為到醫院做檢查，過了幾天才被通知為「PCR確診者」，才會有大家前陣子常看到確診者在家的新聞，針對這個問題，我希望將醫療資源做最有效的分配，因此提出「在家移出計畫」，將患者分為三大類，中重症、輕症及無症狀，針對不同族群有分別的安置及移出方式，透過圖表的說明，希望讓確診者一目瞭然，也讓在家陪伴的照護者更放心。

沒有人想要染疫，也沒有人想被傳染，但萬一真的確診了，不要慌張，如果真的出現非常嚴重且緊急的症狀，請撥打119，我們會以救護車移送至醫院收治，如果有輕微或無症狀，也請大家在家中耐心等候，隨時觀察自己的症狀，有狀況都請撥打電話給12區健康服務中心或是1999、1922。

過去兩個禮拜，我們的市民自動自發不出門，斬斷大部分的傳播鏈，但是未來會發生什麼事情沒有人知道，所有人都在這樣的緊繃狀態下，還能撐多久？疫苗終究是最後的解答，大量施打疫苗確實需要中央和地方政府的相互合作，每一個政府官員應該把人民的事當成自己的事，我們每天都在跟病毒賽跑，就是希望在最短的時間內減少人民的恐慌害怕，救人第一！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)