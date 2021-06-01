華擎(3515)ASRock，推出旗下AMD平台最新生力軍-X570S PG Riptide和B550 PG Riptide主機板，壯大Phantom Gaming電競主機板產品線。華擎（3515）第1季稅後純益4.99億元，創單季新高，季增39.7%，年增167%，2021第1季每股純益4.14元，優於去年同期的1.55元，去年第4季每股純益為2.96元。4月單月營收19.45億元，也創下單月歷史新高。

華擎科技主機板暨電競周邊事業處總經理李正揚Chris Lee表示：「Riptide為英文的「激流」，意指平靜的水流之下，底下深藏著的洶湧浪潮，如果你對這看似平靜無波的水面掉以輕心，小心暗潮隨時等待著將你吞噬。ASRock PG Riptide主機板便是以此做為設計理念，表面上看來樸實無華，實則效能強勁。」

絕大部分AMD X570主機板通常需要主動式散熱風扇，對晶片組進行冷卻。但是透過華擎工程師對AMD微指令(Micro Code)的更新，以及BIOS深度微調，X570S PG Riptide實現了革命性無風扇設計，同時兼顧了靜音效果以及系統穩定性。

網路部分，為了不負「Phantom Gaming」電競主機板之名，PG Riptide系列一律搭載Killer 2.5G高速電競網路，不只是傳輸頻寬比傳統Gigabit乙太網路高了2.5倍，還擁有智慧流量分配功能，能夠全智慧偵測遊戲封包，並且最佳化頻寬分配，讓同時玩線上遊戲、直播、看影片，都能夠順暢無比！

PG Riptide系列也採用了Nahimic音效解決方案，並搭配發燒級Hi-Fi電容。有別於傳統音效軟體，只能針對3.5mm音效輸出孔的設備進行音質調教，USB電競耳麥或是高檔DAC將無用武之地。Nahimic Audio可以應用在各式USB、藍牙、WiFi或是HDMI等音效設備，提供充滿氣勢且動態豐富的聲音細節。

(時報資訊)