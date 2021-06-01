疫情帶動宅經濟發酵，受到疫情衝擊，3級警戒將一路到6月14日，也帶動宅經濟發酵，OTT、數位匯流需求加溫，包括中華電(2412)的MOD、台灣大的myVideo或是亞太電(3682)的GT TV等，台灣大(3045)旗下myVideo在5月總觀看人數較4月成長超過5成，總觀影時數也成長近4成，myVideo APP在APP STORE、Google play系統下載排行更雙雙擠進前6名。

台灣大表示，上周六獨家同步線上直播《火神的眼淚》精彩大結局，觀看次數較前一周激增超過2倍，全劇也創下近三百萬人好評肯定的佳績，大贏同期眾多陸劇、韓劇，穩坐myVideo上半年戲劇排行榜冠軍寶座。在《火神的眼淚》帶動下，myVideo本月總觀看人數較上月成長超過5成，總觀影時數也成長近4成，myVideo APP在APP STORE、Google play系統下載排行更雙雙擠進前6名。

台灣大表示 防疫期間，越來越多人選擇以家中大電視看片追劇，myVideo更統計，凱擘、台灣大寬頻的大電視用戶，在疫情期間觀影人數也較上月成長激增近3成。myVideo也帶來與 Sony BRAVIA合作的好消息，凡舉今年的Sony BRAVIA超高畫質顯示器，遙控器上皆附有myVideo快捷鍵，用戶不用開啟電源即可一鍵開啟myVideo平台介面，讓追劇更方便，購買Sony BRAVIA的消費者，也可以獲得45天的myVideo豪華月租免費看。

中華電統計也顯示，MOD與OTT平台Hami Video雙雙飆出驚人流量，MOD的頻道大幅成長三成，預計隨著持續警戒維持3級到6月14日，相關申辦仍有成長空間。

(時報資訊)