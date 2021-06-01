受惠於近日滯留鋒面影響，全臺水情已稍緩解，經濟部部長王美花宣布，新竹、苗栗及臺中地區水庫集水區累計平均降雨量均已達100毫米以上，因此，原訂自今(1)日起於新竹實施分區供水紅燈、及苗栗、臺中、北彰化地區延長分區供水8小時等措施，均暫緩實施。

水利署說明，本波梅雨鋒面於各地水庫集水區降雨效益約8,900萬噸，其中桃園石門水庫約1800萬噸、新竹寶山、寶山第二水庫約286萬噸、苗栗永和山水庫300萬噸、臺中鯉魚潭及德基水庫約2550萬噸、日月潭及霧社水庫約1600萬噸、南化水庫約680萬噸。

由於苗栗永和山水庫集水區、臺中鯉魚潭及德基水庫降雨量分別已達到5月19日旱災中央災害應變中心決議，於5月底水庫集水區累計平均雨量100毫米的門檻，因此，決定新竹、苗栗、臺中、北彰化等地區的相關加強節水管控措施，暫緩實施。

水利署表示，依氣象局研判本波梅雨鋒面可望持續至今日，6月5日亦有一波梅雨鋒面，但6月中旬以後偏乾，因此，各地區維持目前水情燈號，並滾動檢討審慎節水調度，並因應後續降雨不確定，持續強化水情燈號黃燈以下地區之因應作為，積極趕辦抗旱緊急水源計畫2.0，包括抗旱水井、建築工地地下水、伏流水及緊急海淡水等各項工作。統計於6月前，可增加水源達每日76.4萬噸，為原目標16.8萬噸之4.5倍。

(時報資訊)