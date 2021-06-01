上櫃股票—陞達科技(4945)自110年6月1日起得為融資融券交易，麗清二轉換公司債(33462)、陸海(5603)股票、點序(6485)股票自110年6月1日起預收款券並管制撮合作業。

櫃買中心表示，陞達科技自109年11月20日上櫃至今已滿半年以上，其設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自110年6月1日起得為融資融券交易。

陞達科技目前實收資本額為3億元，記名股東總人數計有1734人，而持股1000股至50000股之股東人數為1544人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為52.1%。

麗清科技公司國內第二次無擔保轉換公司債因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月1日起10個營業日(110年6月1日至110年6月15日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

陸海公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月1日起10個營業日(110年6月1日至110年6月15日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

點序科技公司股票因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月1日起10個營業日(110年6月1日至110年6月15日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)