武漢肺炎出現多種變異病毒株，中研院近日分析發現，印度變異病毒株的氨基酸變異有利於病毒產生逃避人類免疫系統的能力，且能促進病毒融入宿主細胞，加速傳播。

印度變異株去年10月5日首次在印度發現，根據世界衛生組織報告，今年5月11日前，印度變異株已在全球約44國現蹤，並持續蔓延至更多國家。

中研院「病毒變異全球即時監測網」持續監測世界各國正在發生的新興病毒變異，近日釋出分析印度變異病毒株分析結果。

中研院研究團隊指出，印度變異株在刺突蛋白上有5個變異，其中3個氨基酸變異，L452R、E484Q 和P681R 特別值得注意，因為這3個變異點有利於病毒產生逃避人類免疫系統的能力，也會促進病毒與宿主細胞融合，進而增加病毒進入感染宿主細胞，讓病毒傳播更快速。

不過，研究團隊也提到，根據世衛初步分析，目前的疫苗對印度變異株仍有效，但疫苗的中和抗體效價會降低，而英格蘭公共衛生署5月22日曾公布，輝瑞、莫德納、牛津/阿斯利康等二劑疫苗，對印度變異株子型B.1.617.2也有很高的有效性，與對抗英國變異株時的效果相似，也有助降低患者的住院率與死亡率。

研究團隊最後強調，面對變種病毒，各家疫苗的表現不盡相同，但一般而言，疫苗效果雖可能有所降低，但仍有一定保護力，且有助降低重症與死亡率，雖有零星副作用的案例，但整體而言利大於弊。

研究團隊提醒，根據英格蘭公共衛生署的報告，目前有5株深受關切的變異株，包括英國變異株（B.1.1.7 ）、南非變異株（B.1.351）、巴西變異株（稱P.1或B.1.1.28.1）、英國再變異株（B.1.1.7 with E484K）以及印度變異株（B.1.617）的子系B.1.617.2，這些變異株都在刺突蛋白上發生重要變異，增加病毒入侵或疫苗脫逃的機會，都比變異前的病毒株更具傳染力。（編輯：黃世雅）1100601

(中央社)