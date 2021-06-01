由於新冠肺炎疫情肆虐，全台都進入疫情警戒第三級，演藝圈、藝文活動都暫緩或喊卡，民眾也減少不必要的外出，齊心抗疫，女星方文琳也都宅在家防疫，熱愛運動的她則沒忘記要活動筋骨，方文琳也曬出48秒的在家運動片，大修軟Q身手，而方文琳一趴地就肌肉炸裂，55歲不科學身材更是辣翻天。

方文琳雖然都宅在家，熱愛運動的她也沒忘活動筋骨，方文琳昨（5月31日）就曬出48秒的運動片，她在地板鋪上軟墊，並穿上運動小背心、熱褲和運動鞋，方文琳專心伸手、彎腰、抬腿，大秀軟Q身手，她一趴地就肌肉炸裂，同時，方文琳的細手、鳥仔腳也全都露，而她一個彎腰就讓美胸呼之欲出，55歲的不科學身材，更是完勝少女。

方文琳一趴地就肌肉炸裂。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳運動的動作看似簡單，但其實相當費力，她邊做動作、邊調整呼吸，認真模樣很有魅力，超強體力也讓網友直呼太厲害，不過方文琳也在留言中提到：「有關注我的朋友應該知道我持續運動好幾年了...所以體力就是這麼來的！！」

方文琳認為，自己已經很瘦了，所以她運動不是為了瘦「有運動的人，身體已經習慣了，疫情關係我也無法出去跑步，所以就網上找一些有氧、無氧、肌力各方面來玩，所以這也是一種習慣養成」，最後，方文琳也呼籲，運動要循序漸進，才能避免運動傷害。

(中時新聞網)