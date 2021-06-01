昨日（5月31日）立法院三讀通過《紓困條例》，國民黨立委李貴敏坦言，如今可謂「國難當頭」，絕大多數民眾都只有「萬事莫若疫苗急」心聲，甚至包括民間科技大廠與宗教團體也都盼捐疫苗解燃眉之急。但李警告，目前全國疫苗施打率僅約1%，若台灣仰賴的「護國神山」半導體產業受疫情影響，甚或工廠須停工，屆時台灣的經濟就垮了，訂單將會被韓國搶走，未來再想拿回來就難了。

李貴敏昨日在臉書發文表示，她一早特別回到立法院為《紓困條例》與附帶決議備戰，現在國難當頭，絕大多數民眾都很緊張，大家只有一個心聲：「台灣需要合格且數量足夠的疫苗！」李質疑，萬事莫若疫苗急，民間企業與團體陸續跳出來，主動表達願捐出大批疫苗以解燃眉之急；線都牽好了，只要中央點頭，1000多萬劑疫苗即可兌現來台，偏偏只有中央無動於衷？還要高高在上的擺官僚派頭？

李貴敏強調，不光是這幾個團體表態願意「共赴國難」，協助政府解決疫苗荒應急，就她所知，各科學園區因擔心漸遭疫情波及，廠商也傳出盼自力爭取疫苗聲音；難怪日前媒體調查，超過9成企業主管盼能放下政治考量，優先進口國際疫苗。李表示，雖然這個肆意妄為、怠惰推託的蘇揆團隊，看來已經不願再聽取民間專業的良心建議，但她還是要強調，中央應盡速同意有能力取得合法有效疫苗的園區廠商，可自主取得疫苗，並協助企業完成施打。

李貴敏也指出，目前全國疫苗施打率僅約1%，依據政府目前規劃，即便到8月底前，能取得的疫苗也仍有限，萬一期間園區內廠商就爆發大規模感染，導致工廠必須全面停工，屆時台灣的經濟就垮了，這也是全球的災難。甚至到時若園區廠商因疫情無法依約向訂購的國際企業交貨，例如半導體產業，恐導致全球企業轉單向台灣主要競爭對手的韓國採購；一旦韓國取代台灣，將來我們要把這些訂單拿回來將非常困難。李更直言：「總不能說中央政府自己沒本事拿到疫苗，民間有本事拿也不准許吧。請拜託政府想想吧！」

(中時新聞網)