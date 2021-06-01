激波風洞：高超音速飛行器搖籃

中方物理學家說，「不久」將亮相的北京新風洞會使中國在高超音速技術上領先全球數十年。

據《南華早報》（South China Morning Post）5 月 31 日報導，中國科學院力學研究所副研究員韓桂來上星期在線上演講中說，北京市懷柔區的JF-22風洞能在音速30倍下，模擬達10公里的秒速飛行。

而結合在北京的現有設備，將使中國領先西方約 20—30 年。韓桂來說，飛機在這種速度下飛行，表面的溫度可能攝氏10,000 度，熱得足以把空氣分子分解成原子，甚至為其中部分原子充電。

「隨著飛行器速度提高，溫度會在短時間內迅速提升。溫度達到2000攝氏度以後，氧分子就會變成氧原子，甚至變成離子，氮分子會變成氮原子，出現一些很複雜的情況，」他說，「這時候空氣不再是我們呼吸的空氣了。」

韓桂來說，JF-22複現風洞用的是正向爆轟驅動，驅動功率大概是15000兆瓦。而三峽大壩的裝機容量是22000兆瓦，所以在JF-22工作的那一瞬間，總功率是可跟三峽相比的。

而中國和其他大國都砸下重金，致力研發高超音速飛行技術，以使人類能在1—2小時內就到世上任何地方。此外，這也能使太空發射的成本降低90%以上，甚至可能使太空旅行普及化。

(中時新聞網)