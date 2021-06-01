6月第一個交易日，台股加權指數1日開在17,098.49點，面板三虎友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）一開盤即向上衝高，IC設計、記憶體族群亦紛紛開高，電子股成交占比近六成，帶動大盤漲幅近百點。

31日為美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），美股休市一天。本周關注的重要經濟數據部分，預計美國5月新增非農就業將大幅反彈至66.3萬人，超越前值26.6萬人，而失業率可望進一步收窄至5.9％。

群益投顧指出，外資31日台股現貨買超131.3億元，台指期部位，淨空單增加686口，整體未平倉淨空單24,752口。雖然外資現貨部位略為朝多方調整，但是期貨沒有縮減空方部位，比較傾向於區間操作。

群益投顧指出，美國半導體股回溫，帶動台灣電子股呈現轉強契機，IC設計、面板股將是觀察重點。但若電子股成交比重回不到五成，資金持續短線操作航運及原物料，萬七關卡以上將呈現高檔震盪。加權指數短線在季線附近形成支撐，高檔震盪反而留意強勢股拉回買點。

(工商 )