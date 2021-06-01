台南一名已婚7旬老翁2019年間去一名失智女鄰居家中倉庫聊天，竟一時忍不住慾望，要女方讓他弄一次，並伸手偷摸其胸部以及下體，還隔著衣物以下體猛蹭，案經女鄰居的兒子察覺母親狀態有異，調閱監視器才驚知全案，怒報警。台南地院依法判10月徒刑，可上訴。

判決書指出，該名7旬老翁於2019年12月間前往患有失智症的女鄰居家中車庫聊天，而聊著聊著竟起了色心，在未經女鄰居的同意下，隔著衣服撫摸女鄰居的胸部與下體，不僅如此，還接續隔著衣服以下體磨蹭女鄰居的下體。經女鄰居的兒子察覺母親食慾不振，調閱住處的監視器才知悉案情。

審理期間，老翁承認有在車庫撫摸女鄰居的胸部與下體，但否認有強制猥褻，更說，「我沒有隔著衣服以生殖器磨蹭她的下體，只是跟她說話比較靠近而已」辯稱女方並未說不要，一切只是雙方互有好感的互動，強調絕對沒有違反她意願。

法官參酌車庫監視器畫面，發現影片清楚拍下男方對女方蹭下體的畫面，因此不採信「說話比較靠近」的說法；另，再依監視器錄下的音檔，可知男方先說，「你給我弄一次」，女方則不停回絕說，「你有老婆」、「我不要啦」等語。

台南地院最終判定，女方有明確拒絕男方示愛，更非男方所言打情罵俏，因此無法判定為雙方合意，依強制猥褻罪，判其10月徒刑，可上訴。

(中時新聞網)