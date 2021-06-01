適逢英國春季銀行日，周一(5/31)LME基本金屬期貨休市一日；綜觀一周金屬走勢，受美元走軟影響刺激市場買盤，加上全球最大銅礦產區智利發生罷工危機，對本已偏低的銅供應構成威脅，另外，投資者押注美國基礎建設支出計畫將提升大量需求，擺脫對中國需求疲弱的擔憂，致上周五(5/28)LME銅價上漲。今年以來，銅價上漲了31%，並在5/10創每公噸10,747.5美元的歷史紀錄高點。

此外，分析師表示，美國股市上周五再創新高，之後白宮將提交美國總統拜登提出的預算方案，該方案在基礎設施、教育和其他項目上投入數萬億美元，市場堅信拜登的新支出計畫將帶來龐大的需求預期。

截至上周五(5/28)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲830美元，報每公噸30,740美元；期鎳上漲215美元，報每公噸18,113美元；期鋅下跌1美元，報每公噸3,060美元；期鋁上漲2美元，報每公噸2,483美元；期銅上漲37美元，報每公噸10,258美元；期鉛下跌9美元，報每公噸2,193.5美元。(商品行情網)

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