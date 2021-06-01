因應國內COVID-19疫情警戒升級，勞動部為降低失業給付臨櫃申辦人員接觸，即日起(國內任一地區疫情警戒標準達第三級以上時)，民眾即可透過勞動部「失業給付線上申辦」系統、電子郵件、傳真等方式申請失業給付及辦理失業認定。

非自願離職的就業保險失業被保險人，可依就業保險法規定向公立就業服務機構辦理失業認定並申請失業給付。給付標準按被保險人離職退保當月起前6個月平均月投保薪資60%發給，有扶養眷屬者多加發20%，申辦方式以臨櫃親自辦理為原則。而因應疫情警戒升級，自5月15日起，先予簡化「失業給付」臨櫃申辦流程，現在配合中央流行疫情指揮中心(CDC)宣布COVID-19疫情警戒標準提升至第三級(含)以上，進一步鬆綁規定，啟動「多元化申辦機制」，民眾可以運用郵寄、傳真、電子郵件或網際網路等方式辦理，並於後續疫情趨緩時恢復實體服務。

欲登錄失業給付線上申辦系統，可至「台灣就業通」(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)網站，點擊輪播圖首頁(失業給付線上申辦專區)，完成註冊會員及履歷表，即可進行申辦。也可登入「台灣就業通-找工作」(https://job.taiwanjobs.gov.tw/)的會員中心頁面點選「申請失業給付」連結網址申請辦理。完成申請作業後，就業服務人員將依申請人所提供資訊，以電話等方式提供後續的就業諮詢、推介就業以及完成失業認定等服務。勞動力發展署提醒失業給付申請人，留意公立就業服務機構所通知的相關訊息，如有相關問題，也請直接向各地公立就業服務機構洽詢。

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