國內疫情嚴峻，政府對於疫苗採購負面傳聞不斷，蔡英文總統昨針對疫苗爭議與疫情發表最新談話，批踢踢網友則將蔡英文的說話分為6大重點，並表示只要反著看，就能了解發生了什麼事情。

蔡英文昨（5月31日）針對防疫工作發表談話表示，她和行政院長蘇貞昌以及行政團隊正全力設法強化全國醫療資源的整備，這些工作天天都在進行當中，也持續和地方緊密合作，確保資源確實到位，即時因應，「請大家不要恐慌」。

網友Goldpaper聽完蔡總統談話，在批踢踢發文表示，蔡總統的發言可以分為6個重點，首先是蔡稱會緊盯訂購疫苗進度，意思就是疫苗進度不理想，需要緊盯；其次是中央會全力協助民間，共同努力爭取疫苗，意思是中央還沒全力協助民間，沒有共同努力；再者是不因炒股質疑，使政府公信力遭到挑戰，背後就是意謂，因炒股質疑，政府公信力下降。

批踢踢網友留言。（摘自批踢踢網頁）

該網友接著表示，第四，蔡強調新系統會讓大家統一知道疫苗施打的地點、時間，就是說目前系統讓民眾無所適從，不知道施打的位置、時間；第五是會設法全力強化醫療資源的準備，不引起恐慌，背後顯現就是目前醫療資源不充裕，需要強化，引起了恐慌；最後是蔡呼籲中央地方應該相互合作，團結一致，不就是點明現在中央地方沒有互相合作，不團結。

對於該網友的解讀，大批網友在其PO文底下留言表示，「你知道太多了」、「先製圖攻擊侯，壓壓驚」、「你不要那麼專業好不好」、「專業翻譯」、「哇靠，這不推不行，完全翻譯」、「政客翻譯機」。

(中時新聞網)