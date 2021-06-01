全台疫情肆虐，各級學校停課延長至14日，新北市府與新北市13家有線電視系統台業者在CH3公用頻道推出「停課不停學」、「防疫動健康」等線上教學影片，種類包括國小自然科學及數學科等課程影片，讓學生打開電視就能學習。

新北「停課不停學」線上學習方案，其中有線電視公用頻道從去年起就持續於CH3播出教學影片，每周一至周五早上9時首播，下午2時及晚上7時重播，讓民眾在家打開電視就能上課。

長青族群也有學習管道，新北市府也推出「防疫動健康」的防疫運動健身影片，每日上午8時及下午3時，在CH3公用頻道播出，內容包括「自癒力、肌耐力、甩活力、護身力」，跟著名師來運動，增加抵抗力一起來防疫保健康。

目前進入全國三級警戒，新北市府每天召開線上直播防疫記者會，提供最新防疫資訊及疫情變化訊息，為了讓長輩族群方便收看，新北市有線電視系統業者自主在CH3公用頻道同步直播記者會，提供當天的疫情記者會實況。新北市新聞局長蔣志薇表示，非常感謝新北市13家系統業者的協助，提供多元管道讓新北市民線上學習、線上運動，更滿足了全民看電視就能了解最新疫情變化與政策的需求。

(中時 )