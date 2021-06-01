世界衛生組織（WHO）31日宣布，將以希臘字母為變種新冠病毒命名。

世界衛生組織（WHO）昨（31）日公布英國變種新冠、印度新冠等變種病毒的新名字，決定今後將以Alpha等希臘字母代稱，目的是為了避免污名化地區。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，世界衛生組織昨日宣布，未來將以希臘字母代稱變種新冠病毒，各種變種病毒的名稱將以監測到的時間順序，依序以希臘字母命名，因此最先發現的英國變種病毒株「B.1.1.7」將被稱為Alpha，南非變種病毒、巴西變種病毒、印度變種病毒將依序稱為Beta、Gamma、Delta。

世衛指出，提出新名字是為了方便討論，簡化變種病毒的名字及發音，過去科學家確實抱怨過「B.1.1.7」、「501Y.V2」等太過複雜，此外，也是為了避免污名化地區。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，「沒有國家應該要因為偵測到、通報變種病毒而受到污名。」

Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)



They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC



Read more here (will be live soon):

https://t.co/VNvjJn8Xcv#COVID19 pic.twitter.com/L9YOfxmKW7 — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) May 31, 2021

這些希臘字母將會用來命名被世衛列為「高關注變異株」（Variants of Concern，VOC）、「需留意變異株」（Variants of Interest，VOI）等變種病毒，范科霍芙表示，如果24個希臘字母用完，世衛將會公布新的命名系統，她強調，這些希臘字母將不會取代病毒本身的科學名字，例如「B.1.1.7」等。

參與命名討論的英國細菌學家（Mark Pallen）帕倫表示，專家們花了數月討論如何為變種病毒命名，他們曾考慮用希臘神名、假名命名，但發現這些名字許多都已經被公司、品牌註冊使用，甚至還是外星人的名字，因此最終採用希臘字母命名。

先前就有科學家在發表研究時為變種病毒簡化名稱，例如用鳥命名，不過後續遭到批評，批評者認為會危及鳥類。

(中時新聞網)