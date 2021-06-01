疫情籠罩下，台灣連日確診破百，病患暴增，也增加了許多兩難的父母，黑澀會美眉出身、曾是兒童台主持人的女星貝童彤，2019年生下女兒「帕皮」，婚禮因疫情的關係，延到今年3月才舉辦，婚後跟公婆同住的她，昨晚她在臉書po文，表示在地區社團看到一篇爸媽崩潰文，同時在家工作並照顧小孩，樓上還傳來蹦跳的噪音，讓這位網友精神受折磨，連休息都難，沒想到這篇文章，讓貝童彤很有感觸。

貝童彤表示自己看了文章，完全能體諒這對爸媽的感受，因為自己也是如此，甚至被「雙面夾擊」，家裡樓上常有跑步、移動家具等聲音，而雖然他們沒買籃框、彈跳床之類的兒童運動用品，但之前仍是被樓下鄰居反應過，說小孩跑步太大聲，「我們當天就開始盡力改善了，應該不會被靠北吧？結果在底下真的被靠北了」。

貝童彤表示，對於造成鄰居的不滿，夫妻倆感到抱歉，但也有些事情需要澄清，例如並無「溝通無效」這件事，因為鄰居上門反應當下，貝童彤跟婆婆當場教小孩要慢慢走、玩具好好拿取別用倒的，而較大的動作必須在地墊上做，不然會吵到樓下的爺爺奶奶。

貝童彤無奈吐露「我真的沒有辦法24小時盯著她」，但眼睛看得到的地方，他們已盡力控制，並非不圖改變，更沒有鄰居指控的「穿高跟鞋在上面跑」這種事，她也解釋高跟鞋是外出工作會帶出門，但回家就收進鞋櫃，「那可是踏在外面地上的鞋呀！您也不會把外出鞋穿進家裡吧？」，至於孩子，她直言小孩不是說一、兩次就會記住，但他們會繼續說破嘴，「但總有沒辦法注意到的時候，再請您多多包涵」。

貝童彤也吐露為人母的心裡話，表示真的很想帶孩子去公園跑跳、爬溜滑梯，玩個一百次都沒問題，但如今疫情實在很嚴峻，「我真的不敢冒險讓小孩出門」，只能看著精力充沛的女兒拿了東西來給媽媽看，卻要被大聲喝斥，怕女兒會覺得困惑、被潑冷水，覺得小小心靈不被重視，「教養專家們，教教我吧！在面對孩子的需求和身為樓上住戶的公德心，當兩者有衝突的時候，我該怎麼處理呢？」，無奈表示想個好鄰居，但也希望當個好媽媽。

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(中時新聞網)