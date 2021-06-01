華視新聞主播宋燕旻上週（29日）在個人官方臉書，分享出一張傳統市場的照片，她表示，這就是最大的群聚，傳統市場人潮還是很多，無法保持安全社交距離，甚至有幾家攤商連口罩都沒有帶好，卻意外引起網友不同的看法與回應。

新聞主播宋燕旻（29日）她坦言，當時去採訪的時候，真心覺得害怕，有些很嚴謹的消費者，全副武裝，口罩、防護面罩都戴了， 但有看到少數的攤販，口罩戴在下巴，擁擠的人潮，讓宋燕旻上採訪車前，焦慮到把整罐隨身酒精都快噴完了，傳統市場的畫面，卻遭到許多網友的質疑，照片似乎有修圖過，她在自己的臉書下方留言表示：「因人質疑這是假照片，我只是這些人模糊掉，完整的新聞影影片連結在此，不再一一回覆留言。」

宋燕旻（30）日在社群網站再次表示：「我的出發點是希望大家正視家中愛去傳統市場的家人、防疫安全的問題，以及高齡長者的確診危險性，希望大家有替代作法，沒有多方思考攤商的難處跟生活困境，在此向他們致歉『對不起』。」並將自己的手機相簿截圖下來，證明是當天所拍攝的相片，宋燕旻也是吃貨一枚，手機滿滿都是美食照片，擁有中餐丙級證照，未來規劃要去考麵包丙級證照。

宋燕旻手機相簿。（圖/宋燕旻 臉書）

新聞主播宋燕旻（30）日提醒民眾，目前許多縣市農會都有推出蔬果箱，可以仰賴快遞、宅配業者，或是各業者自己配送，家裡有長輩的不會用電商，可以協助他們訂購，那些真的孤苦需要出去市場的人，也會因此風險降低。此貼文，再次引起許多網友留言回應，希望這次台灣本土疫情，能順利將疫情控制下來，讓人民回歸正常的生活。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)