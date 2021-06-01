5月31日適逢美國陣亡將士紀念日，許多美國人也趁這幾天假期上天下海好好大玩特玩一番，因為一年前的這個時候，美國社會正受到新冠病毒危害，各行各業也百廢待舉。為何在疫情尚未完全退去前，美國人敢這樣大舉外出旅行，答案就是過半數美國人已打過至少一劑新冠疫苗。

美國運輸安全管理局（TSA）統計，從5月27日到30日，有 710 萬人要搭乘飛機。同時，光是5月28日就有196萬航空旅客，也創下自2020年3月以來，單日最多坐飛機人數。

美國汽車協會（AAA）也有數據，上周時，AAA就預測在陣亡將士紀念日的假期時旅行數量將大增60%，預計將有3700萬美國人會去離家至少50英里，約80公里或者是更遠目的地。

美國聯合航空（UA）表示，預計美國時間5月31日將會是從2020年3月以來，最忙碌的一天。若把這次假期增加至五天，這段時間內預計將有134萬名乘客，不過還是低於疫前2019年同期的230萬人次。

汽油價格研究業者GasBuddy指出，5月30日美國汽油需求量，比前四周星期天的平均數量要高出9.6%。同時，創下自2019年夏季以來，周日一天的最高數量。

AAA補充，目前來看2021年旅遊總人數仍比2019年少13%，其中包括3440 萬美國人是自行開車出遊。

美國人敢在新冠疫情尚未完全消退前外出遊玩，最大的原因就是新冠疫苗。

根據美國疾病控制暨預防中心（CDC）數據，計算到5月30日，差不多已經有50.5%美國人至少接種一劑疫苗。

美國CDC表示，每日新確診者數從元月初7日平均值的25萬，驟降至5月29日的1.89萬。美國現今約莫1.9萬的每日新確診者，也是新冠疫情自2020年3月爆發以來最少的一天。

(時報資訊)