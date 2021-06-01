適逢英國春季銀行假日，周一BDI指數休市；綜觀一周乾散貨運市場，波羅的海乾散貨BDI指數，呈先升後降的走勢，主要是原先受益於海岬型船運價增加的提振，然而受中國監管部對大宗商品市場實施緊縮政策，使得BDI指數於5/24收盤2881點，一路跌至5/28收盤2596點，周跌幅近10%；海岬型運費指數(BCI)周跌幅22%；巴拿馬極限型運費指數(BPI)周跌幅2.8%；超輕便極限型運費指數(BSI)周漲幅3.1%。

上周五(5/28)收盤價，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌92點，收2596點，跌幅3.4%；海岬型運費指數(BCI)下跌279點，收3089點，跌幅8.3%；其平均日租金為每艘25614美元，減少2320美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲25點，收作2760點，漲幅0.9%，其平均日租金為每艘24841美元，減少223美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌16點，收作2504點，跌幅0.6%。(商品行情網)

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