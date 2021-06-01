第一金(2892)法說會後，今早股價站回季線。受惠海外疫情逐漸緩和，公司認為今年海外獲利可望重啟動能，尤其以中國、美國與倫敦為主要成長動能，預估海外放款成長9-10％。至於手續費收入部分，主要動能來自財富管理業務，預期在貨幣持續寬鬆且基期相對較低下，淨手收全年可望成長10％。

第一金副總李淑玲坦言，疫情將衝擊財富管理業務動能，內部財管手續費收入原目標是要成長15%，如今下修到僅成長10%，成長率縮減。一銀全年財管目標是44億元，估將降到40億元以下，下修幅度約1成左右，而整體手續費收入全年目標80億元也會略降。

第一銀海外市場部分，首季因香港分行提列呆帳費用，使海外分行首季稅前獲利貢獻佔比降到26.7%，首季海外分行獲利前三大，第一名仍是金邊分行賺1200萬美元，其次是澳洲布里斯本650萬美元，美國洛杉磯分行330萬美元。而去年居獲利第二大的香港分行則受Q1打銷聯貸案呆帳，導致出現虧損，排名自然被踢出前三大。

(時報資訊)