台灣疫情持續緊張，儘管衛福部長陳時中在昨(31)日的記者會中，表示疫情已經趨緩，但這次的疫情仍已帶走了台灣112人死亡，引發民怨，對此，宅神朱學恒就送了疾管署4個花籃，上頭分別寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，轟這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼的！

疫情嚴峻，全台醫護工作量暴增，1名護理師在臉書上表示，她在去年加入這場戰役，看到許多染疫病患接連逝世，曾有患者中午時僅有一點咳嗽，晚上卻加速惡化喪命，連家人都來不及道別；而她的工作必須告知每位病患可能發生的後果，屢屢讓她難以啟齒，心中滿是不捨難過，但她鼓勵自己「這就是我們醫護人員的使命」，短短臉書貼文感動不少人。

民眾一個個因為新冠肺炎而死去，朱學恒對疾管署的防疫態度以及效率非常不滿，直接送了4個花籃到疾管署門口，寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16個大字，轟這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼的！

對此，朱學恒在臉書直言，「送這個花其實很心酸」，因為警察不讓擺，之後就被拿去丟掉了，但仍然希望執政黨有一天會醒來！

(中時新聞網)