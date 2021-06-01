因應防疫生活需求，cama cafe宣布6月推出咖啡豆與濾掛咖啡滿額88折優惠，並可搭配門市免費外送。如有咖啡飲品與餐食外送到府需求，現點購飲品/餐食滿新台幣250元，門市外送免運費再享9折優惠。新鮮現烘，香氣直送，cama cafe標榜為消費者居家時光、辦公室裡打拼的時刻，獻上香氣撲鼻的好咖啡。

cama cafe表示，6月2日起至6月15日於全台c門市購買咖啡豆2包以上 (含2包)，享有88折優惠；購買濾掛式咖啡10包以上 (含10包)，享有88折優惠，本活動更可搭配門市外送，將消費者訂購的商品免費送到家，或可選擇門市寄豆服務分次自取提領。

此外，想要立即暢飲一杯cama的好咖啡與享受現烤可頌、帕尼尼等的美味，現在選購cama cafe飲品或餐食，消費滿250元，不僅可以透過門市外送免運費送到家，還可再享9折優惠。

外送平台優惠上，凡於Uber Eats或foodpanda點購cama caf?商品，消費金額滿180元，可享現折20元優惠。無論在家或在辦公室，都可享受一杯新鮮現烘的好咖啡。

(工商 )