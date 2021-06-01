勞工局勞檢處人員叮嚀物流業者落實五大防疫措。（勞工局提供／石秀華高雄傳真）施。

國內疫情進入三級警戒，疫情持續延燒，物流運輸和餐飲外送作業業務量大增，曝露在人與人接觸的高風險中，為堵職場防疫破口，高雄市勞工局勞動檢查處昨下午前往楠梓區大型物流轉運中心稽查防疫措施，提醒業者落實五大防疫管理措施。

隨著疫情持續延燒，其中物流運輸、餐飲外送作業風險明顯增加，高雄市於5月30日公告相關防疫措施，如有違規將依法裁罰公司。同時也規範工地人員、業務工作人員在戶外有用餐飲水需求時，可暫時脫下口罩，結束飲食即戴好口罩，且應與人保持2公尺以上社交距離，並避免面對面的狀態下，有防疫破口。

高雄市勞工局勞動檢查處處長郭清吉昨日下午率隊前往楠梓區大型物流轉運中心，稽查職場防疫措施；郭清吉指出，疫情期間，物流運輸量增多，雇主務必提供足夠的口罩、消毒用品，並使勞工確實配戴使用，並儘量於室外環境交付貨品，避免接觸風險，且要規畫足夠的休息時間，避免工時過長。

郭清吉也提醒業者應實施物流作業人員實聯制、下載社交距離APP、人員列冊管理、配戴口罩、保存14天內足跡等五大防疫管理措施。郭清吉並強調，疫情期間，請勞工朋友嚴守每一項個人防疫規定外，企業與雇主也應務必落實上述職場防疫管理責任，唯有保障職場安全與勞工健康，才能夠健全企業營運，提供民眾安心的服務。

(中時 )