台中凌晨在北區雙十路前發生搶案。（馮惠宜攝）

狂徒深夜行搶撞警車逃逸 警佈天羅地網追緝中

台中北區1日凌晨發生驚悚搶案，一名37歲鐘姓女子出門到寄送包裹時，停好車竟遭一男子搶奪手機及車鑰匙，並隨即開著被害人的自小客車逃逸，經被害人報警後，警方展開攔截圍捕，過程中歹徒變換車牌，且擦撞一機車、警車，警方也成立專案小組積極偵辦，已於大里區找到被搶的自小客車，唯歹徒已逃逸，已鎖定特定對象，將全力追緝到案依法嚴辦。

這起搶案發生在台中市北區雙十路二段，被害的鐘姓女子深夜開著白色福斯車出門寄送包裹時，被一名身分不詳男子搶奪手機及車鑰匙，歹徒隨後即駕駛被害人所有的自小客車朝三民路往北屯方向倉皇逃逸。

經被害人報警後，警方立即通報鄰近各單位線上警網實施攔截圍捕，逃逸過程中歹徒曾變換車牌，更於北區青島路段擦撞一重機車後繼續逃竄，警方於凌晨2時許在東區東光園路64巷內發現該車，第二分局育才所巡邏車跟進巷內，搶嫌發現後竟倒車衝撞警車後乘隙逃逸；最後警方也在大里區找到被搶的自小客車，但歹徒已逃逸無蹤；目前專案小組已掌握特定對象，積極查緝中。

台中市二分局分局長蔡元戎也表示，已成立專案小組全力查緝中，一定盡速將犯嫌追緝到案、釐清案情並依法嚴辦。他也強調，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絶對會將違法份子繩之以法，依法究辦，以維護市民安全。

(中時 )