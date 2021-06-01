我們身邊要是能有一個有能力或是運氣好的人，我們也能沾到福氣，他們會給我們的事業添磚加瓦，也能給我們的生活帶來好運。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、牛、虎、豬、龍的人最讓人羨慕，他們發光發熱，讓自己身邊的人運氣越來越好。

▍1.生肖鼠

屬鼠人遇到困難會自我調節，適應能力特別強，他們聰明伶俐，樂觀向上，心態積極，會把日子過得越來越富裕。他們內心充滿陽光，對未來充滿希望，付出總能得到收穫。屬鼠人命好，一輩子都有好運相伴，並會把自身的好運氣傳遞給身邊的人，讓他們也好事連連。

▍2.生肖牛

上天總會眷顧那些一直踏實努力的人，屬牛人就是那個得上天眷顧的人。他們貴人多多，幫扶運強，加上自身的努力可取得一番成就，富貴多福。有他們的地方就會興旺發達，屬牛人會帶領身邊的朋友兄弟一起發展，讓大家都可以過好日子。

▍3.生肖虎

屬虎人做事果斷、有氣魄，而且會記取失敗的經驗，看到機會後能更迅速把握。他們做事可靠，一生忠於自己的事業，從來不敢懈怠。有屬虎人的團隊最讓人羨慕，會在屬虎人的帶領下越來越強大，深深的集體榮譽感，讓彼此團結一心，成為了不起的一群人。

▍4.生肖豬

性格好、脾氣好的屬豬人貴人運非常強，待人誠懇，做事情不張​​揚，使得他們有非常好的人緣。他們是有福的命，比別人更容易成功。身邊如果有屬豬人，那運氣必然也能像屬豬人一樣事事如意，求財順利，得到財神爺的關照，變得有錢。

▍5.生肖龍

屬龍人有美滿的家庭，得意的事業，他們對自己的工作生活都非常滿意，日子過得非常舒心。屬龍人的一生非常順利，家人朋友和睦相處，生活很安逸，沒有大災大難，平安就是福。他們EQ高，擅長處理人際關係，樂於奉獻，和他們交朋友非常快樂，還能得到實質性的幫助。

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(中時新聞網)