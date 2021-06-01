新北市雙和醫院62歲洪姓確診男子，昨（31日）疑因不滿未受到護理師關心，情緒失控持水果刀砍傷負壓隔離病房內3名女護理師，其中一名20幾歲護理師，右手韌帶被砍斷，恐回不了職場。受傷護理師的同事事後透露，事發當下另一床理護理正在做CPR（心肺復甦術），只能拿手邊的鉛板當盾牌。

雙和醫院醫護人員透露，事發當下另外一床正在施行CPR。（圖／翻攝自靠北護理師）

雙和醫院洪姓確診男子，昨上午7時許持水果刀砍傷病房內3名女護理師，造成其中23歲施姓護理師部被刺，傷勢較嚴重，事發後第一時間就被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師胸部與右手有刀傷，27歲蔡姓護理師腹部被刺傷。

事後一名受傷護理師的學姊透露，昨（31）受傷的一名年輕護理師右手韌帶被砍斷，身上還有多處刀傷，不禁感嘆：「要同仁以後怎麼繼續回到職場上」、「右手就這樣被毀了」、「身上還有多處刀傷」。

受傷護理師的同事在粉專「靠北護理師」限時動態中公布兩張對話截圖，第一張截圖內容中提到，遭砍傷的護理師情況很慘，身上有很多傷口，當時另外兩名護理師聽到學妹尖叫，趕忙跑過去，結果也遭砍傷。

第二張截圖知情人士聲稱，洪男當時一直想衝出病房，護理師們只能用鉛板去阻擋「我同學好險那時候去壓CPR，但是壓的那個還是死了。」另一人隨即提問，「你說砍人當時在CPR？」知情人士僅回答一句，「對啊。」

新北地檢署表示，洪男罹患新冠肺炎隔離治療中，視訊後檢方無法做後續強制處分，也無法得知洪男犯案意圖，因此洪男目前仍由警方戒護。

(中時新聞網)