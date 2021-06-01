因應國內新冠肺炎疫情警戒升級，為降低失業給付臨櫃申辦人員接觸，勞動部勞動力發展署宣布即日只要國內任一地區疫情警戒標準仍達第三級以上時，民眾即可透過勞動部「失業給付線上申辦」系統、電子郵件、傳真等方式申請失業給付及辦理失業認定。

依就業保險法規定，被保險人於離職退保後2年內，應檢附離職或定期契約證明文件及國民身分證或其他足資證明身分之證件，「親自」向公立就業服務機構辦理求職登記、申請失業認定及接受就業諮詢，並填寫失業認定、失業給付申請書及給付收據。

失業給付給付標準按被保險人離職退保當月起前6個月平均月投保薪資60％發給，有扶養眷屬者多加發20％、最長發給六個月。但申請人離職辦理本保險退保時已年滿45或身心障礙證明者，最長發給9個月。

勞動部表示，而因應疫情警戒升級，自15日起，先予簡化「失業給付」臨櫃申辦流程，配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒標準提升至第三級以上，進一步鬆綁規定，啟動「多元化申辦機制」，民眾可以運用郵寄、傳真、電子郵件或網際網路等方式辦理，並於後續疫情趨緩時恢復實體服務。

勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，如有勞工在5月1日時遭資遣，依就保法規定，該名勞工可在離職退保的2年內申請，如果在三級警戒期間仍可以使用線上申辦失業給付。

(中時 )