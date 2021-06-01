台灣疫情爆發至今，已累計112人死亡。一名60多歲確診男子住院治療後，曾向太太表示想要穿上最喜歡的衣服，沒想到還沒來得及將衣服送到醫院就病逝，大體直送往火葬場，太太抱著衣服哭到不能自己，土城醫院呼吸胸腔科醫師李忠恕說，因患者有血液感染問題，突然病情惡化，礙於防疫關係，無法讓家屬見最後一面。

據《ETtoday新聞雲》報導，新北市土城區一名60多歲的男子確診後，22日住進土城醫院治療，期間他曾透過視訊向太太透露「很想回家」，平時注重穿著的他，希望太太可以將他最愛的衣物送到醫院給他。

孰料，28日病情突然急轉直下病逝，李忠恕表示，該名患者因為有血液感染的問題，突然產生無呼吸、無心跳的反應，病情惡化的情況，急救後仍無效病逝，礙於防疫的關係，降低相互感染的可能性，因此沒讓家屬在床邊見最後一面。

男子的太太得知消息後悲痛萬分，但仍想完成先生的遺願，因此再次打電話詢問院方，能否把手中的衣物幫忙穿上，由於新冠肺炎是法定傳染病，往生後的24小時內必須立即火化，讓無法完成先生遺願的太太抱著衣物哭到不能自己，成為這輩子心中的遺憾。

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(中時新聞網)