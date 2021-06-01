台化(1326)5月營收因定檢以及備庫存，預估恐相較4月下滑，但第二季由於SM(苯乙烯)價格持續有撐，加上EPS、PS和ABS維持高盤震盪，第二季合併營收仍會比第一季大幅成長。

2月美國德州與路易斯安那州發生嚴重雪災，高達85%石化廠停工，相當是全球16%~17%，也因為乙烯產能停工，造成使用乙烯為原料的SM價格翻揚，此外，每年2~5月是東北亞和中東地區的季節性檢修期，全球SM庫存偏低，因此，有利於SM價格支撐。

5月初亞洲純苯939美元價格在高位，而美國更是在1211美元更高，歐美自4月中以來與亞洲價差一直偏高，而苯乙烯1199美元也一樣，自3月初以來保持與歐美巨大價差，這兩個因素使苯乙烯價格不易滑落，但是大陸新產能壓抑亞洲SM價格，是後續關注重點。

台化認為，下游除EPS外，PS和ABS過去兩季需求旺盛，價格屢創新高，農曆年後PS因原料高漲開動率有下滑，但是ABS仍高開動率96%，最近艙、櫃及芯片不足讓市況保守觀望，但是需求仍在，預估第二季此一系列產品仍然保持高價盤整，保有一定的獲利。

另外，台化認為，PIA市場供需還是偏緊，價格維持1200每元左右，寧波台化20萬噸新廠5月將投料，在上下游一體化的設計上，生產不會受制於原料，投產後有利寧波台化的營運。

整體來說，台化預估5月合併營收恐略低於4月，主要是4月26日起台化安排麥寮SM-3年度定檢，及儲備7月ARO-2定檢PX和苯的庫存，但第二季合併營收仍會比第一季大幅成長。

(時報資訊)