本土疫情未明顯降溫，但因全球供給吃緊，DRAM價格第2季漲勢擴大，供需吃緊情況有機會延續到今年底的態勢未變；隨著時序進入6月，即將公布5月營收看增，南亞科(2408)、華邦電(2344)股價開高，持續上攻至5月11日以來高點，華邦電並領先回到5月上旬的高檔水準。

記憶體廠第1季獲利佳，第2季產能更吃緊，業績續旺。南亞科、華邦電受惠漲價效應，本季營收持續成長，獲利增幅將更顯著。

本季DRAM價仍看漲，基本面續強，南亞科總經理李培瑛於先前法說會表示，預期第2季產品價格可望持續走揚，公司營運將有不錯表現，預期DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底。

南亞科總經理李培瑛表示，第2季包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆記型電腦動能持續強勁，伺服器恢復成長，手機需求維持穩健。供給方面，上半年供給成長有限，預期第2季產品月價格及季價格可望延續上漲趨勢。全年來看，DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底，仍須觀察疫苗普及率、疫情改善情況、美中貿易關係及供應鏈長短料問題等。

受惠DRAM價格上漲，記憶體廠華邦電4月合併營收續創歷史新高，達83.05億元，較3月增加4.24%，較去年同期增加90.98%。

華邦電單月營收連續第二個月創下新高紀錄；本季產品可望持續量價俱揚，有利單季營收再創新高，加上漲價效應，本季獲利可望比上季持續成長。

華邦電於先前法說會表示，市場需求強勁，第2季漲價效益可望更為明顯，並預期供給吃緊的情況，將持續至下半年。

華邦電子首季合併營收再創新高，受惠產品價格上漲，毛利率勁揚至37.56%，稅後純益15.86億元，季增約3.5倍，每股純益0.4元，創下近10季以來新高紀錄。

(時報資訊)